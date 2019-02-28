Уфимку подозревают в серии махинаций с продажей квартир

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-28T13:39:42+03:00

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В полицию поступило несколько сообщений от жителей Уфы: они рассказали, что купились на сообщения о продаже дешевых однокомнатных квартир. 52-летняя уфимка обещала посодействовать в их приобретении. Предприимчивая женщина представлялась руководителем фирмы, поставляющей отделочные материалы на строительные площадки Уфы. Взамен застройщики предоставляли ей гарантийные письма на однокомнатные квартиры, которые мошенница показывала вместо документов при продаже квартир.

Как выяснили следователи, от действий мошенницы пострадали 11 человек, а общая сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей. Уфимку объявили в федеральный розыск, и вскоре полицейские задержали ее в Москве.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемая задержана и по решению суда находится под домашним арестом, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU