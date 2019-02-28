2019-02-28T13:39:42+03:00
Происшествия

Уфимку подозревают в серии махинаций с продажей квартир

Ущерб от действий мошенницы превысил 18 миллионов рублей
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В полицию поступило несколько сообщений от жителей Уфы: они рассказали, что купились на сообщения о продаже дешевых однокомнатных квартир. 52-летняя уфимка обещала посодействовать в их приобретении. Предприимчивая женщина представлялась руководителем фирмы, поставляющей отделочные материалы на строительные площадки Уфы. Взамен застройщики предоставляли ей гарантийные письма на однокомнатные квартиры, которые мошенница показывала вместо документов при продаже квартир.

Как выяснили следователи, от действий мошенницы пострадали 11 человек, а общая сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей. Уфимку объявили в федеральный розыск, и вскоре полицейские задержали ее в Москве.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемая задержана и по решению суда находится под домашним арестом, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ему нужно вскрывать череп»: защита обвиняемого в изнасиловании дознавательницы возмущена решением суда в Уфе
Новости киберспорта: «авиаторы» и «нефтяники» оказались лучшими в «Хартстоун» и «Артефакт»
Следователи проверят обстоятельства экстренной посадки «Боинга» в уфимском аэропорту
В Башкирии загорелся вагон грузового поезда
Жительница Башкирии зарезала своего возлюбленного на глазах у шестилетнего сына
Приходи на широкую масленицу с «Комсомолкой»
Ушел из дома 9 января: в Уфе разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова
Воспитываем патриотов!
В Башкирии полицейские задержали любителя сыра
В Уфе появятся еще 74 пассажирских автобуса
В Башкирии на трассе «Киа Рио» врезалась в фуру: погиб водитель иномарки
Очевидцы тушили пламя снегом: в Уфе ночью сгорела иномарка
В Уфе задержали педофила, напавшего на школьницу
Житель Башкирии украл награды у родственников ветерана ВОВ
В Уфе задержали мужчину, который спрятал наркотики в кефире
14 и 15 июня в башкирском Зауралье пройдет инвестиционный сабантуй
На нужды Сибая УГМК выделит 200 млрд рублей