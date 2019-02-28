Следователи проверят обстоятельства экстренной посадки «Боинга» в уфимском аэропорту

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-28T12:38:57+03:00

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В Уфе проводится проверка по факту экстренной посадки самолета из-за отказа двигателя. Об этом сообщает следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, что сегодня утром, 28 февраля, Боинг 737-500, принадлежащий авиакомпании UTair и следовавший по маршруту Уфа-Москва, был вынужден экстренно приземлиться в уфимском аэропорту из-за отказа левого двигателя. На борту воздушного судна находились 123 пассажира. В результате грамотных слаженных действий персонала никто не пострадал. Вскоре все пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU