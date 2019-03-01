2019-03-01T10:48:03+03:00
Происшествия

Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым рядом с собственным домом

Родных молодого человека попросили не раскрывать подробности происшествия
Рустем АХУНОВ
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Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли в 30 метрах от домаПропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли в 30 метрах от дома
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Пропавшего в Уфе Романа Мигранова нашли мертвым в 30 метрах от дома.

О некоторых подробностях происшествия рассказал товарищ погибшего молодого человека Руслан.

- Романа нашли мертвым в 30 метрах от дома в поселке Цветы Башкирии. Следователи попросили нас не раскрывать подробностей, но могу сказать, что причина смерти криминальная, - рассказал мужчина.

Напомним, что мужчина пропал в поселке Цветы Башкирии 14 февраля. За две недели до этого он серьезно поругался с женой, но продолжал поддерживать с ней связь. У погибшего остались двое сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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