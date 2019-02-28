В Башкирии загорелся вагон грузового поезда

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-28T12:22:26+03:00

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Вчера вечером, 27 февраля, поступило сообщение, что в Кармаскалинском районе Башкирии, на железнодорожной станции «Карлман» загорелся вагон грузового поезда. На место происшествия немедленно были направлены силы и средства МЧС в количестве двух единиц спецтехники и семи человек личного состава, а также пожарные добровольцы.

- По прибытию спасатели обнаружили, что открытое горение отсутствует, наблюдалось тление продукта на площади 1 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Проведено тушение методом изоляции. В 23.40 горение было полностью ликвидировано.

Тепловоз и сам загоревшийся вагон отцепили и отбуксировали на тупиковую линию. Задержки движения поездов также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU