2019-02-28T12:22:26+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелся вагон грузового поезда

Горение было быстро ликвидировано, пострадавших нет
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГУ МЧС по РБФото: ГУ МЧС по РБ
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Вчера вечером, 27 февраля, поступило сообщение, что в Кармаскалинском районе Башкирии, на железнодорожной станции «Карлман» загорелся вагон грузового поезда. На место происшествия немедленно были направлены силы и средства МЧС в количестве двух единиц спецтехники и семи человек личного состава, а также пожарные добровольцы.

- По прибытию спасатели обнаружили, что открытое горение отсутствует, наблюдалось тление продукта на площади 1 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. – Проведено тушение методом изоляции. В 23.40 горение было полностью ликвидировано.

Тепловоз и сам загоревшийся вагон отцепили и отбуксировали на тупиковую линию. Задержки движения поездов также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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