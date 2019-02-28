Молодым людям, разбившимся в аварии под Уфой, срочно требуются доноры крови
Серьезная авария произошла 26 февраля, на Западной дороге под Уфой. Автомобиль «Лада Приора» решил пойти на обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». От страшного удара «легковушку» буквально сплющило, а ее водителя зажало в искореженном салоне. Спасателям пришлось разрезать металл гидравлическими ножницами, чтобы достать пострадавшего и передать его медикам. Всего в ДТП пострадали три человека: все они были госпитализированы в 13 уфимскую больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.
Как оказалось, в салоне «Приоры» находились трое молодых людей: 27-летний Артур Шарипов и 23-летняя Кристина Хамитова, а также их общий друг Рустам Шодмонов. Всех троих доставили в больницу, где за их жизни борются врачи.
- Артур и Рустам пострадали сильнее всех. У них серьезные травмы головы, многочисленные переломы, оба лежат в реанимации на искусственной вентиляции легких, без сознания, - рассказывают друзья пострадавших. – Кристине получше, ее уже перевели в общую палату.
Сейчас молодым людям требуются переливания крови, поэтому родные и друзья ищут доноров. Группа крови и резус-фактор не важны; сдать кровь можно на ул. Батырской 41/1 с пометкой для Хамитовой Кристины Александровны, Шарипова Артура Альтафовича и Шодмонова Рустама Туракуловича.
Уфимские спасатели вызволили водителя из покореженной машины.
ИСТОЧНИК KP.RU