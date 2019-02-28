Молодым людям, разбившимся в аварии под Уфой, срочно требуются доноры крови

СЕГОДНЯ 20:31 2019-02-28T20:31:27+03:00

Кристина отделалась ушибами и гематомами, а ее спутники лежат в реанимации на ИВЛ

Два парня находятся в реанимации в тяжелом состоянии, девушку перевели в общую палату

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Серьезная авария произошла 26 февраля, на Западной дороге под Уфой. Автомобиль «Лада Приора» решил пойти на обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». От страшного удара «легковушку» буквально сплющило, а ее водителя зажало в искореженном салоне. Спасателям пришлось разрезать металл гидравлическими ножницами, чтобы достать пострадавшего и передать его медикам. Всего в ДТП пострадали три человека: все они были госпитализированы в 13 уфимскую больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

Как оказалось, в салоне «Приоры» находились трое молодых людей: 27-летний Артур Шарипов и 23-летняя Кристина Хамитова, а также их общий друг Рустам Шодмонов. Всех троих доставили в больницу, где за их жизни борются врачи.

- Артур и Рустам пострадали сильнее всех. У них серьезные травмы головы, многочисленные переломы, оба лежат в реанимации на искусственной вентиляции легких, без сознания, - рассказывают друзья пострадавших. – Кристине получше, ее уже перевели в общую палату.

Сейчас молодым людям требуются переливания крови, поэтому родные и друзья ищут доноров. Группа крови и резус-фактор не важны; сдать кровь можно на ул. Батырской 41/1 с пометкой для Хамитовой Кристины Александровны, Шарипова Артура Альтафовича и Шодмонова Рустама Туракуловича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694236" frameborder="0"></iframe> Уфимские спасатели вызволили водителя из покореженной машины.

ИСТОЧНИК KP.RU