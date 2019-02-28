2019-02-28T20:31:27+03:00
Происшествия

Молодым людям, разбившимся в аварии под Уфой, срочно требуются доноры крови

Два парня находятся в реанимации в тяжелом состоянии, девушку перевели в общую палату
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Кристина отделалась ушибами и гематомами, а ее спутники лежат в реанимации на ИВЛКристина отделалась ушибами и гематомами, а ее спутники лежат в реанимации на ИВЛ
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла 26 февраля, на Западной дороге под Уфой. Автомобиль «Лада Приора» решил пойти на обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». От страшного удара «легковушку» буквально сплющило, а ее водителя зажало в искореженном салоне. Спасателям пришлось разрезать металл гидравлическими ножницами, чтобы достать пострадавшего и передать его медикам. Всего в ДТП пострадали три человека: все они были госпитализированы в 13 уфимскую больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

Как оказалось, в салоне «Приоры» находились трое молодых людей: 27-летний Артур Шарипов и 23-летняя Кристина Хамитова, а также их общий друг Рустам Шодмонов. Всех троих доставили в больницу, где за их жизни борются врачи.

- Артур и Рустам пострадали сильнее всех. У них серьезные травмы головы, многочисленные переломы, оба лежат в реанимации на искусственной вентиляции легких, без сознания, - рассказывают друзья пострадавших. – Кристине получше, ее уже перевели в общую палату.

Сейчас молодым людям требуются переливания крови, поэтому родные и друзья ищут доноров. Группа крови и резус-фактор не важны; сдать кровь можно на ул. Батырской 41/1 с пометкой для Хамитовой Кристины Александровны, Шарипова Артура Альтафовича и Шодмонова Рустама Туракуловича.

Уфимские спасатели вызволили водителя из покореженной машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росприроднадзор об экологической ситуации в Сибае: «Люди должны жить в комфортных условиях»
За прошлый год в Башкирии скончались 245 младенцев
Деньги, собранные на лечение матери двоих детей из Башкирии, после ее смерти передали другим больным
В Башкирии на пожаре пострадал 16-летний подросток
Уголовное дело против директора уфимского цирка-шапито направлено в суд
V Межвузовский кадровый форум стал точкой притяжения молодежи
В Уфе осудят мастера управляющей компании, по чьей вине на пешехода упала глыба льда
Жительница Башкирии задушила новорожденного ребенка и спрятала тело в чулане
Жизни спасла зажигалка: стали известны подробности спасения пропавшей молодой пары из Уфы
В Уфе буйный пациент напал на сотрудников больницы
Уфимку подозревают в серии махинаций с продажей квартир
«Ему нужно вскрывать череп»: защита обвиняемого в изнасиловании дознавательницы возмущена решением суда в Уфе
Новости киберспорта: «авиаторы» и «нефтяники» оказались лучшими в «Хартстоун» и «Артефакт»
Следователи проверят обстоятельства экстренной посадки «Боинга» в уфимском аэропорту
В Башкирии загорелся вагон грузового поезда
Жительница Башкирии зарезала своего возлюбленного на глазах у шестилетнего сына
Приходи на широкую масленицу с «Комсомолкой»
Ушел из дома 9 января: в Уфе разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова
Воспитываем патриотов!
В Башкирии полицейские задержали любителя сыра
В Уфе появятся еще 74 пассажирских автобуса
В Башкирии на трассе «Киа Рио» врезалась в фуру: погиб водитель иномарки
Очевидцы тушили пламя снегом: в Уфе ночью сгорела иномарка
В Уфе задержали педофила, напавшего на школьницу
Житель Башкирии украл награды у родственников ветерана ВОВ
В Уфе задержали мужчину, который спрятал наркотики в кефире
14 и 15 июня в башкирском Зауралье пройдет инвестиционный сабантуй
На нужды Сибая УГМК выделит 200 млрд рублей