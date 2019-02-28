«Ему нужно вскрывать череп»: защита обвиняемого в изнасиловании дознавательницы возмущена решением суда в Уфе

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-28T13:06:26+03:00

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Защита экс-майора Павла Яромчука, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней дознавательницы, считает несправедливым продление ему ареста до 30 апреля. Адвокат бывшего полицейского Наиль Багаутдинов заявил, что суд вовсе не принял во внимание состояние его здоровья.

- В конце прошлого года мы полтора месяца добивались, чтобы ему сделали МРТ. А когда суд, наконец, потребовал справку, которая могла ответить на вопрос, может ли Павел содержаться в СИЗО, следователи собрали целый консилиум врачей. Естественно, результаты медосмотра оказались не в пользу моего клиента – мы совершенно не удивлены, - заявил адвокат.

Напомним, в минувшую среду Советский районный суд Уфы продлил арест Павлу Яромчуку еще на два месяца. При этом изначально заседание проходило на день раньше, во вторник. Однако у судьи в тот день возникли вопросы по состоянию здоровья экс-полицейского, и он потребовал от следствия предоставить справку, которая ответит на вопрос: можно ли ему оставаться в СИЗО или его следует отпустить под домашний арест. Согласно этому документу с бывшим полицейским все в порядке.

- Мы будем обжаловать его арест в Верховном суде, так как считаем, что есть угроза его здоровью. Опухоль находится в труднодоступном месте. Устранить ее можно, только вскрыв череп, - отметил напоследок Наиль Багаутдинов.

Впервые о болезни Павла Яромчука адвокаты сообщили еще в конце прошлого года. Позже стало известно, что у него нашли опухоль мозга. На прошлых заседаниях обвиняемому становилось плохо прямо в здании суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU