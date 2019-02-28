Жительница Башкирии зарезала своего возлюбленного на глазах у шестилетнего сына

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-28T11:04:48+03:00

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Кровавая драма разыгралась накануне в башкирском поселке Чишмы. Безработная парочка решила скрасить вечер за распитием алкогольных напитков, но романтическая идиллия скоро переросла в скандал. Сначала 26-летняя женщина набросилась с кулаками на своего возлюбленного, а потом схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Самое ужасное, что за расправой наблюдал перепуганный шестилетний сын скандалистов. Немного придя в себя, женщина все же вызвала скорую. Медики отвезли 37-летнего мужчину в больницу: сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Ранее подозреваемая уже была неоднократно судима за подобные преступления и кражу. Женщина задержана и уже дала признательные показания, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также в рамках следствия рассматривается вопрос о подготовке документов для лишения супругов родительских прав и возбуждении дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU