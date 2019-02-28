Ушел из дома 9 января: в Уфе разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова
Мужчина не дает о себе знать уже почти два месяца
Фото: ориентировка РОО "Поиск детей-Башкортостан"
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В Уфе родные и близкие разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова. Мужчина ушел из дома еще 9 января и больше на связь с родственниками не выходил. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам РОО «Поиск детей -Башкортостан».
Приметы: татуировка на левом предплечье, шрамы на руках и на шее, родинка возле носа справа.
Был одет: черная футболка, камуфляжные штаны, серые кеды, осенняя куртка черного цвета.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(927)969-89-19, 8(927)941-65-11.
ИСТОЧНИК KP.RU