Ушел из дома 9 января: в Уфе разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-28T10:31:33+03:00

Мужчина не дает о себе знать уже почти два месяца

Изменить размер текста: A A

В Уфе родные и близкие разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова. Мужчина ушел из дома еще 9 января и больше на связь с родственниками не выходил. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам РОО «Поиск детей -Башкортостан».

Приметы: татуировка на левом предплечье, шрамы на руках и на шее, родинка возле носа справа.

Был одет: черная футболка, камуфляжные штаны, серые кеды, осенняя куртка черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(927)969-89-19, 8(927)941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU