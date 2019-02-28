В Башкирии полицейские задержали любителя сыра

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-28T10:09:17+03:00

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В Стерлитамаке полицейские задержали с поличным «сырного» воришку: мужчина умудрился вынести из магазина 36 кусков разных дорогих сортов сыра. Сначала любитель деликатесов поживился в одном магазине и похитил товар на четыре тысячи рублей, потом во втором супермаркете вынес мимо кассы и охранников продукты на общую стоимость в 4800 рублей. И лишь в третьем магазине, когда воришка попытался незаметно вынести 23 куска сыра, его заметили охранники и вызвали полицию.

Сырным похитителем оказался 28-летний уфимец, ранее судимый за кражи. Он специально приезжал в Стерлитамак, чтобы заниматься кражей продуктов, а в Уфе продавал их по минимальной цене, а на вырученные деньги жил. На данный момент известно о пяти торговых точках, где поживился воришка.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU