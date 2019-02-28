В Уфе появятся еще 74 пассажирских автобуса
Новые "Нефазы" должны решить проблему нехватки общественного транспорта
Фото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе на линию выпустят еще 74 вместительных автобусов, которые должны будут решить проблему нехватки общественного транспорта в башкирской столице. Об этом сообщил Ульфат Мустафин на очередном заседании горсовета. В ближайшее время правительство Башкирии закупит сто автобусов «Нефаз», из которых 74 останутся в Уфе и будут курсировать по востребованным маршрутам.
Также в Уфе появятся 9 новых автобусных маршрутов в направлении Елкибаево, Нагаево, Федоровки и микрорайона «Яркого» - всего в городе будут действовать 103 маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU