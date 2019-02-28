2019-02-28T09:05:41+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе «Киа Рио» врезалась в фуру: погиб водитель иномарки

44-летний мужчина скончался через несколько часов в реанимации
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера днем, 27 февраля, в Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 1778 километре трассы Уфа-Москва иномарка «Киа Рио» врезалась в попутный грузовик «Сканиа». Удар был такой силы, что от легкового автомобиля остались лишь искореженные обломки. В результате аварии серьезно пострадал 44-летний водитель иномарки: его с тяжелыми травмами доставили в больницу, где через несколько часов мужчина все же скончался в реанимации. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие сутки в восьми авариях погиб один человек, еще семеро получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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