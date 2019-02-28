2019-02-28T08:42:51+03:00
Происшествия

Очевидцы тушили пламя снегом: в Уфе ночью сгорела иномарка

Хозяин машины так и не объявился
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: группа "БашДТП"Фото: группа "БашДТП"
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Сегодня ночью, 28 февраля, в Уфе загорелся автомобиль Renault Latitude, припаркованный во дворе дома № 42 по улице Софьи Перовской. Очевидцы вызвали пожарных и самостоятельно пытались сбить пламя снегом, но все попытки не увенчались успехом. Редкая иномарка серьезно выгорела, а сам владелец так и не объявился. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в соцсеть: комментаторы отмечают, что с утра хозяина иномарки ждет неприятный сюрприз.

Что стало причиной возгорания – неисправная электропроводка или поджог, предстоит выяснить. Самой же машине, если она еще подлежит восстановлению, потребуется дорогостоящий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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