2019-02-28T07:18:38+03:00
Происшествия

В Уфе задержали мужчину, который спрятал наркотики в кефире

Оказалось, что он занимался сбытом с целью заработка
Эльвина АПАРИНА
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фото: МВД по РБфото: МВД по РБ
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На днях в Уфе полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Запрещенное средство в количестве 1 кг было спрятано в холодильнике в упаковке из-под кефира. Служебный пес Рокси проявил повышенный интерес к этой упаковке, и не зря.

За злоумышленников следили несколько дней. Как установили оперативники, он работал оптовым «закладчиком». В ходе досмотра у него также нашли 60 пакетиков с наркотическими веществами.

- На допросе 40-летний уроженец Челябинской области пояснил, что занимался сбытом наркотиков с целью заработка, - прокомментировали в МВД.

В настоящее время ведется следствие. В отношении фигуранта возбуждено уголовно дело за сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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