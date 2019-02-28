14 и 15 июня в башкирском Зауралье пройдет инвестиционный сабантуй

СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-28T07:07:11+03:00

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14 и 15 июня в Сибае и Абзелиловском районе Башкирии пройдет Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» с целью развить деловую активность. Об этом заявил Радий Хабиров.

- Рассчитываю, что кроме наших предприятий, в нем примут участие и бизнесмены, которые ведут хозяйственную деятельность за пределами Башкирии, - написал он в социальных сетях.

Главе Сибая врио главы региона поставил задачу отмыть и очистить улицы к сабантую, потому что город должен встретить гостей красивым, чистым и опрятным.

ИСТОЧНИК KP.RU