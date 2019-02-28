14 и 15 июня в башкирском Зауралье пройдет инвестиционный сабантуй
Радий Хабиров поставил задачу отмыть и очистить улицы к празднику
фото: архив КП
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14 и 15 июня в Сибае и Абзелиловском районе Башкирии пройдет Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» с целью развить деловую активность. Об этом заявил Радий Хабиров.
- Рассчитываю, что кроме наших предприятий, в нем примут участие и бизнесмены, которые ведут хозяйственную деятельность за пределами Башкирии, - написал он в социальных сетях.
Главе Сибая врио главы региона поставил задачу отмыть и очистить улицы к сабантую, потому что город должен встретить гостей красивым, чистым и опрятным.
ИСТОЧНИК KP.RU