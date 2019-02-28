2019-02-28T06:55:33+03:00
Общество

На нужды Сибая УГМК выделит 200 млрд рублей

Об этом стало известно после встречи Радия Хабирова с гендиректором компании
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Вчера, 27 февраля, врио главы Башкирии встретился с Андреем Козициным, генеральным директором Уральской горно-металлургической компании. На встрече обсудили текущие проблемы Сибая и пути выхода из экологической катастрофы.

Напомним, что жители Зауралья страдают уже с конца ноября. Виной тому – тлеющая руда в карьере.

На встречу пришли и горожане, правда, Козицын не ответил на вопрос о конкретных выплатах. Гендиректор заявил, что Сибай получит 200 млрд рублей в связи со сложившейся ситуацией. Мэрия города сама решит, куда потратить средства.

Только вот активисты группы «Сибай, дыши!» остались недовольны, общественники не уверены, что эти деньги решат проблему в городе.

- Самое главное сохранить свой статус в списке Форбс! Была на собрании, и если бы не Радий Хабиров, Козицына забросали бы тухлыми яйцами. Люди недовольны его ответом, по его лицу было видно, что его скорее всего заставили приехать и ответить перед народом, но увы он толком и не ответил, - пишет Гульназ Ю.

Также по неподтвержденной информации, активистов увозили в полицию до окончания собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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