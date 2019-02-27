2019-02-27T19:32:52+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург»

Отличилось иностранное звено уфимской команды
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом»«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом»
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.

Подопечным Николая Цулыгина удалось реабилитироваться после обидного проигрыша в понедельник. Прошлая игра была, что называется, «на тоненького» - хозяевам удалось вырвать победу лишь на 100 минуте встречи.

В этот раз все было по-другому. Гостям удалось забить уже на 4 минуте – отличился Линус Умарк. На 9 минуте преимущество закрепил Максим Майоров. После этого были еще две шайбы – от Тему Хартикайнена и Йоонаса Кемпайнена.

Впрочем, хозяева все-таки смогли поразить ворота Юхи Метсолы. На 53 минуте единственную шайбу смог забить Михал Булирж.

Стоит отметить, что игру пропустил Филип Ларсен. Николай Цулыгин подтвердил, что защитник получил некую травму и врачи «посоветовали ему отлежаться». Во время самой игры травму получил Антон Бурдасов – на 14 минуте в него на полной скорости влетел Яков Рылов. После этого один из лидеров уфимской команды был вынужден покинуть лед.

Третья игра серии пройдет в Уфе уже в эту пятницу, 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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