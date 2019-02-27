2019-02-27T19:05:25+03:00
Происшествия

Житель Башкирии зарезал друга в День защитника Отечества

Происшествие случилось в Октябрьском
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии убил друга на 23 февраляЖитель Башкирии убил друга на 23 февраля
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Рецидивист из Октябрьского зарезал своего собутыльника в День защитника Отечества.

По версии следствия, драма разыгралась в одной из квартир в городе Октябрьском. 23 февраля несколько мужчин собрались вместе и решили отметить праздник. Не обошлось без спиртного.

В один момент двое мужчин начали ругаться. Тогда убийца схватил лежащий рядом нож и ударил оппонента в грудь. Несчастный скончался на месте. Душегуб хотел скрыться, но хозяин квартиры уговорил его дождаться приезда стражей порядка. В итоге убийца свою вину признал.

В Следкоме Башкирии сообщили, что мужчина ранее уже был дважды судим за убийство. В тюрьме он провел около 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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