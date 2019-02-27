«Разочарование в правосудии»: Павел Яромчук прокомментировал продление ареста в здании уфимского суда

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-27T17:47:25+03:00

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Обвиняемый в изнасиловании 23-летней экс-дознавательницы из Уфы Павел Яромчук заявил журналистам, что он разочарован в правосудии.

Напомним, что в последние три дня Советский районный суд Уфы решал судьбу троих обвиняемых в изнасиловании бывших полицейских. В понедельник судья продлил арест Эдуарду Матвееву на два месяца. В вторник суд должен был рассмотреть дело Павла Яромчука, но в итоге заседание перенесли на один день. Сегодня стало известно, что Яромчук и его бывший коллега Салават Галиев также останутся под арестом на два месяца.

Во время конвоирования Павел Яромчук успел ответить на вопрос журналистов о своем состоянии.

- Разочарование. Разочарование в правосудии, - передает слова обвиняемого корреспондент КП-Уфа из здания суда.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694438" frameborder="0"></iframe> Павел Яромчук прокомментировал продление ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU