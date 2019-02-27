«Разочарование в правосудии»: Павел Яромчук прокомментировал продление ареста в здании уфимского суда
Обвиняемый в изнасиловании 23-летней экс-дознавательницы из Уфы Павел Яромчук заявил журналистам, что он разочарован в правосудии.
Напомним, что в последние три дня Советский районный суд Уфы решал судьбу троих обвиняемых в изнасиловании бывших полицейских. В понедельник судья продлил арест Эдуарду Матвееву на два месяца. В вторник суд должен был рассмотреть дело Павла Яромчука, но в итоге заседание перенесли на один день. Сегодня стало известно, что Яромчук и его бывший коллега Салават Галиев также останутся под арестом на два месяца.
Во время конвоирования Павел Яромчук успел ответить на вопрос журналистов о своем состоянии.
- Разочарование. Разочарование в правосудии, - передает слова обвиняемого корреспондент КП-Уфа из здания суда.
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Павел Яромчук прокомментировал продление ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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