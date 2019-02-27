2019-02-27T17:07:03+03:00
Происшествия

В центре Уфы на девушку упала глыба снега

Пострадавшая оказалась в больнице
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на девушку упала снежная глыбаВ Уфе на девушку упала снежная глыба
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В Уфе на улице Ленина глыба снега рухнула на голову 18-летней девушки.

По данным уфимского Управления гражданской защиты, неприятный инцидент произошел рядом с домом 26 по улице Ленина. В ведомстве рассказали, что на месте произошел сход наледи на пешехода.

Вскоре к пострадавшей приехали медики и спасатели. К сожалению, девушке все же понадобилась помощь врачей - ее увезли в больницу.

Известно, что на месте были установлены предупреждающие ограждения. В Управлении гражданской защиты также сообщили, что снег с дома чистили в минувший вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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