Стало известно о состоянии после операции многодетной матери из Башкирии, которая борется с циррозом печени

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-27T15:50:58+03:00

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Многодетной матери из Салавата, Светлане Рузматовой, стало лучше. После операции по пересадке печени женщина, наконец, пошла на поправку. Об этом сообщила ее дочь Феруза.

- Сегодня маме убрали последнюю трубку. Асцит остался позади, но швы ещё не сняли. После выписки маме нужно строго заняться своим здоровьем, пройти обследование и лечить сопутствующие болезни, так как это может послужить отторжению печени, сейчас для её жизни опасна даже обычная простуда, - написала девушка.

На данный момент сбор приостановлен, ее дети надеются, что собранных денег хватит на полгода, иначе реабилитацию придется прервать. Также Феруза поблагодарила всех, кто помогал им.

Напомним, что цирроз печени неизвестного генеза у Светланы обнаружили несколько лет назад сразу на последней стадии. Многодетной маме пришлось поехать в Новосибирск, где ей подобрали донора и прооперировали. Операцию ей сделали 5 февраля, после нее женщина чувствовала себя очень плохо, орган отторгался. Лишь к концу месяца ей стало лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU