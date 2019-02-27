ФК «Уфа» вернет деньги за билеты болельщикам, если проиграет «Динамо»
Об этом сообщил генеральный директор команды
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Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» в официальной группе команды "Вконтакте" сообщил, что в случае если башкирская команда проиграет «Динамо», всем болельщикам вернут деньги за билет.
Отметим, что 27 февраля, в кассах стадиона «Нефтяник» стартовала продажа билетов на стартовый матч весенней части сезона с московским «Динамо».
Потраченные средства будут возвращены не деньгами, а компенсированы новыми билетами на следующую домашнюю игру «Уфа» - «Ахмат» (17 марта).
ИСТОЧНИК KP.RU