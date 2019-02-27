Житель Башкирии прикурил из газового баллона и сжег себе лицо
Случай проверяют следователи
фото: архив КП
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На днях в больницу попал 32-летний житель Учалинского района Башкирии с ожогами лица и тела.
Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил прикурить сигарету от газового баллона. В этот момент произошло возгорание газа, пламя сожгло мужчине лицо и другие части тела.
К счастью, баллон не взорвался, помещение не пострадало. Данный случай проверяют следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU