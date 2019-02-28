2019-02-28T06:45:57+03:00
Происшествия

В Сибае бывший директор объединения детских клубов платил друзьям зарплату «просто так»

Его обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве
Эльвина АПАРИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Сибае 42-летнего бывшего директора МБУ Объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Ровесник» подозревают в служебном подлоге и мошенничестве.

Как сообщает следком, подозреваемый, являясь директором, в 2014 году взял на работу троих своих знакомых, заведомо зная, что они свои трудовые обязанности выполнять не будут. Однако его друзья заполняли табель, что отрабатывают часы. Таким образом руководитель начислял им зарплату «просто так».

- Всего за период с 2014 по 2017 год фиктивным работникам перечислена заработная плата на общую сумму свыше 700 тысяч рублей, тем самым бюджету Сибая причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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