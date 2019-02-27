2019-02-27T19:59:23+03:00
Происшествия

В Уфе осудят директора строительной организации за дачу взятки начальнику пожарного надзора

Коммерсант не хотел устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В столице Башкирии осудят 39-летнего директора ООО «Инженерные системы» за дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает следком, в октябре 2018 года директор организации, не желая устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предложил начальнику пожарного надзора взятку. Коммерсант был уверен, что тот за 30 тысяч рублей «закроет глаза» на все нарушения.

Однако проверяющий решил сообщить об этом в правоохранительные органы. Директора фирмы задержали с поличным. Свою вину в ходе следствия он не признал, пояснив, что передал деньги в качестве благодарности, чтобы установить хорошие отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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