2019-02-27T12:25:36+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 28-летнего молодого отца Сергея Донцова

К счастью, мужчина жив и здоров
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе прекратили поиски 28-летнего Сергея Донцова, которого искали сутки. Волонтеры группы "Поиск детей - Уфа" сообщили, что мужчину нашли живым и здоровым. Где все это время был Сергей, не сообщается. Дома его ждали жена и сын.

Напомним, что он пропал вчера, 26 февраля. Молодой отец выехал домой на своей иномарке, в 15 часов позвонил жене и сказал, что скоро будет, но не вернулся. Обеспокоенная супруга обратилась в полицию и к волонтерам. К счастью, поиски завершились благополучно. Сейчас Сергей уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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