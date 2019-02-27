В Башкирии прекращены поиски 28-летнего молодого отца Сергея Донцова
К счастью, мужчина жив и здоров
.
Изменить размер текста:
В Уфе прекратили поиски 28-летнего Сергея Донцова, которого искали сутки. Волонтеры группы "Поиск детей - Уфа" сообщили, что мужчину нашли живым и здоровым. Где все это время был Сергей, не сообщается. Дома его ждали жена и сын.
Напомним, что он пропал вчера, 26 февраля. Молодой отец выехал домой на своей иномарке, в 15 часов позвонил жене и сказал, что скоро будет, но не вернулся. Обеспокоенная супруга обратилась в полицию и к волонтерам. К счастью, поиски завершились благополучно. Сейчас Сергей уже дома.
ИСТОЧНИК KP.RU