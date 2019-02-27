Уфимка смогла добиться кресла-коляски за 490 тысяч для своего сына только после обращения в прокуратуру
Ранее в фонде соцстрахования ей отказали в этом
фото: архив КП
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Прокуратура Демского района Уфы провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида. Ее трехлетний сын с рождения страдает тяжёлой формой неврологического заболевания, из-за которого не может самостоятельно передвигаться, и семье требовалось инвалидное кресло.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне 2017 года для мальчика была разработана индивидуальная программа реабилитации. Малыша должны были обеспечить комнатным креслом-коляской, однако в фонде социального страхования его отказались выдавать. Женщина сообщила об этом в прокуратуру.
После решения суда фонд вручил ребенку коляску за 490 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU