В Башкирии прекращены поиски молодого парня, потерявшегося в лесу

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-27T11:30:36+03:00

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Вчера вечером, 26 февраля, спасателям поступило сообщение, что недалеко от деревни Ломовка Белорецкого района пропал 19-летний молодой человек, сообщает ГКЧС по РБ. Парень ушел гулять днем в лес и заблудился. Не рассчитав свои силы и время, он не смог выйти из леса в светлое время суток. К счастью, он был с телефоном и смог дозвониться своему отцу.

К поиску немедленно подключились спасатели, которые, несмотря на темное время суток, довольно быстро отыскали молодого человека.

Его вернули домой, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU