Житель Башкирии украл награды у родственников ветерана ВОВ
На днях в отдел полиции в Сибае обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры украли ювелирные изделия из серебра, а также награды, принадлежавшие ее покойному дедушке – участнику Великой отечественной войны.
Вором оказался 42-летний ранее судимый сын приятельницы заявительницы. Оказалось, что потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где они устроили застолье с алкоголем. За столом с ними находился и подозреваемый. В один из моментов он вышел из комнаты, вытащил из кармана гостьи ключи от ее квартиры. Позднее, воспользовавшись отсутствием хозяйки, он проник в ее квартиру и украл вещи. Серебряные изделия горожанин потерял, а награды продал случайному покупателю за 700 рублей.
В прессс-службе МВД прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
ИСТОЧНИК KP.RU