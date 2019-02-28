2019-02-28T07:28:40+03:00
Происшествия

Житель Башкирии украл награды у родственников ветерана ВОВ

Серебряные изделия горожанин потерял, а медали продал случайному покупателю за 700 рублей
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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На днях в отдел полиции в Сибае обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры украли ювелирные изделия из серебра, а также награды, принадлежавшие ее покойному дедушке – участнику Великой отечественной войны.

Вором оказался 42-летний ранее судимый сын приятельницы заявительницы. Оказалось, что потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где они устроили застолье с алкоголем. За столом с ними находился и подозреваемый. В один из моментов он вышел из комнаты, вытащил из кармана гостьи ключи от ее квартиры. Позднее, воспользовавшись отсутствием хозяйки, он проник в ее квартиру и украл вещи. Серебряные изделия горожанин потерял, а награды продал случайному покупателю за 700 рублей.

В прессс-службе МВД прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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