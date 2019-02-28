В Уфе спасатели вытащили из искореженного автомобиля водителя

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-28T06:25:44+03:00

На Западной дороге столкнулись «Лада» и КамАЗ [видео]

Изменить размер текста: A A

Вчера, 26 февраля, уфимские спасатели пришли на помощь к водителю «Лады Приоры», которого зажало в машине в результате ДТП.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, на Западной дороге в 16 часов дня столкнулись легковушка и КамАЗ. Водителя отечественной машины от сильного удара зажало в салоне.

- При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали водителя и транспортировали его до автомобиля скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГЗ.

Всего в аварии пострадало 2 человека. По предварительной информации, водитель Лады Приоры выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем КАМАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694318" frameborder="0"></iframe> Уфимские спасатели деблокировали зажатого в результате ДТП водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU