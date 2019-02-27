В Башкирии многодетная семья едва не сгорела на пожаре

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-27T13:36:17+03:00

Сейчас мать и детей разместили в гостинице

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Вчера вечером, 26 февраля, разгорелся пожар в многоэтажном доме на улице Демьяна Бедного в Благовещенске. Прибывшие на место пожарные заметили, что горит квартира на девятом этаже. С огнем боролись шесть человек. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

Многодетная семья, проживающая в квартире, чудом спаслась. До приезда спасателей двое взрослых и трое детей самостоятельно покинули жилище.

Как сообщили в МЧС по РБ, в квартире вовремя сработал пожарный извещатель, оповестивший о возникшем задымлении, и жертв удалось избежать.

- На данный момент мать с детьми размещены в гостинице. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU