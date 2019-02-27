В Башкирии осудили троих мужчин, которые вымогали деньги у таксистов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-27T14:51:22+03:00

Один из них отправится в колонию строгого режима

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Сибайский городской суд вынес приговор в отношении троих местных жителей в возрасте от 32 до 34 лет. Они обвиняются в вымогательстве, а также в незаконном хранении оружия.

В октябре 2017 года местный житель, спустя несколько дней после освобождения из мест лишения свободы, совершил очередное преступление и в свою противоправную деятельность он вовлёк остальных фигурантов уголовного дела. С октября по март 2018 года они начали вымогать деньги у таксистов – по три, четыре, пять тысяч рублей за возможность осуществлять междугородние пассажирские перевозки.

Ещё от двух местных жителей злоумышленники требовали передачи более 60 тысяч рублей, угрожая насилием и уничтожением имущества. Их незаконную деятельность пресекли полицейские. У рецидивиста они изъяли обрез ружья, который был спрятан в диване.

Как сообщили в прокуратуре, мужчину, ранее судимого, приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщники проведут два года и 10 месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU