Жительница Башкирии родила десятого ребенка

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-27T17:56:08+03:00

Теперь в семье Шабалиных пять сыновей и пять дочерей

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Многодетную мать из Давлеканово, которая родила десятого ребенка, выписали из роддома. Теперь в семье Шабалиных пять сыновей и пять дочерей. Напомним, что недавно у себя на странице "Вконтакте" ее поздравлял Радий Хабиров.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», семья переехала в солнечную Башкирию из Екатеринбурга. На средства маткапитала они купили старый дом, сделали к нему пристрой. Живет семья не богато, но о помощи не просят. Но супругам на самом деле очень тяжело одеть и прокормить 10 детей. Общий доход семьи составляет всего лишь 35 тысяч рублей, на эти деньги живут 12 человек.

- Героями себя многодетные родители не считают, говорят, что они такие же мама и папа, как и все, - сообщает телеканал.

ИСТОЧНИК KP.RU