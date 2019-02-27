2019-02-27T10:32:49+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал молодой отец Сергей Донцов

Мужчина сообщил, что выехал домой, но не вернулся
Эльвина АПАРИНА
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Дома Сергея ждет маленький ребенокДома Сергея ждет маленький ребенок
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В столице Башкирии разыскивают 28-летнего Сергея Донцова, который пропал вчера, 26 февраля. Как сообщили волонтеры организации «Поиск детей – Уфа», он выехал на своем автомобиле домой. В 15 часов дня позвонил супруге и сообщил, что направляется в сторону дома, но потом связь оборвалась. Обеспокоенная жена обратилась к добровольцам и в полицию. Дома его ждет маленький ребенок.

Приметы: рост 170 см, глаза карие, волосы темные, короткие. На шее слева татуировка в виде китайских иероглифов.

Был одет в синие джинсы, коричневую футболку, черную куртку.

Был на машине "Лифан Солано" желто-чёрного цвета, гос номер У943ЕР 102

Если вам известно о его местонахождении, сообщите в полицию или волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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