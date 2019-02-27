В Башкирии сгорело здание проката горнолыжного инвентаря на ГЛК «Куштау»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-27T11:01:50+03:00

К счастью, на пожаре никто не пострадал

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Сегодня утром, 27 февраля, пожар охватил здание проката горнолыжного инвентаря на ГЛК «Куштау» в Ишимбайском районе Башкирии.

На место оперативно выехали пожарные, которые по приезду определили, что горит второй этаж здания площадью 150 кв.м. К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.

Открытое горение ликвидировали уже через полтора часа. Как пояснили в МЧС по РБ, в настоящее время проводятся работы по проливке и разбору конструкций, после чего к расследованию пожара приступит дознаватель МЧС России. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU