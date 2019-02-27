2019-02-27T09:07:26+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели помогли годовалой девочке, которая застряла в пластиковом стуле

Обеспокоенный родители привезли своего ребенка в больницу [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 26 февраля, годовалая девочка в селе Алаторка Иглинского района Башкирии столкнулась с неприятностями при безобидной игре с пластиковым стулом. Как рассказали родители, малышка просунула голову в отверстие и застряла. Все самостоятельные попытки семьи вытащить голову ни к чему не привели.

Обеспокоенным родителям ничего не оставалось кроме того, как обратиться к спасателям. Мать с отцом сначала привезли ее в больницу, куда подъехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

- Они аккуратно и безопасно перекусили пластиковый стульчик специальными инструментами. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили родителям, что не стоит оставлять детей без присмотра.

В Башкирии спасатели спасли девочку от пластикового стула.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе стартует операция «Должник»
РОСГОССТРАХ открывает в Уфе офис нового формата для клиентов и агентов
В Башкирии без вести пропал молодой отец Сергей Донцов
В Башкирии сгорело здание проката горнолыжного инвентаря на ГЛК «Куштау»
В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека
В Башкирии из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 125 человек
В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах
Радий Хабиров предложил вернуть молочные кухни в города Башкирии
В Башкирии обновился состав подарочного набора для новорожденных
В Уфе бесследно пропавшего 39-летнего Романа Мигранова нашли мертвым
Гендиректором ХК «Салават Юлаев» утвержден Александр Курносов
В Башкирии две агрофирмы оштрафовали на 250 тысяч за трудоустройство мигрантов
«Комсомольская правда» приносит извинения Александру Устюгову
В Уфе спасатели вытащили водителя из покореженной машины
Сибайский карьер затопили почти на 40 метров
Жители Уфы жалуются на отсутствие пешеходного перехода на оживленной магистрали
На проспекте Октября в Уфе задержали закладчика «спайса»
Молодой матери из Башкирии «забыли» выдать пособия