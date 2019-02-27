В Башкирии спасатели помогли годовалой девочке, которая застряла в пластиковом стуле

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-27T09:07:26+03:00

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Вчера вечером, 26 февраля, годовалая девочка в селе Алаторка Иглинского района Башкирии столкнулась с неприятностями при безобидной игре с пластиковым стулом. Как рассказали родители, малышка просунула голову в отверстие и застряла. Все самостоятельные попытки семьи вытащить голову ни к чему не привели.

Обеспокоенным родителям ничего не оставалось кроме того, как обратиться к спасателям. Мать с отцом сначала привезли ее в больницу, куда подъехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

- Они аккуратно и безопасно перекусили пластиковый стульчик специальными инструментами. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили родителям, что не стоит оставлять детей без присмотра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694286" frameborder="0"></iframe> В Башкирии спасатели спасли девочку от пластикового стула.

ИСТОЧНИК KP.RU