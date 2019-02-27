В Уфе стартует операция «Должник»
С 1 марта в Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Должник». Сотрудники ГИБДД, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. Если выяснится, что у автомобилиста имеются неоплаченные штрафы, составляется административный материал. В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток.
В ведомстве сообщили, что с начала 2019 года к ответственности привлекли более двух тысяч водителей. Они упустили установленные законодательством 60 дней на оплату ранее наложенных штрафов.
- Оплачивайте штрафы вовремя, а лучше вообще не нарушайте, берегите себя! – предупредил водителей Динар Гильмутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU