В Уфе стартует операция «Должник»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-27T10:48:42+03:00

Водителям напоминают, что штрафы должны быть оплачены в срок

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С 1 марта в Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Должник». Сотрудники ГИБДД, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. Если выяснится, что у автомобилиста имеются неоплаченные штрафы, составляется административный материал. В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток.

В ведомстве сообщили, что с начала 2019 года к ответственности привлекли более двух тысяч водителей. Они упустили установленные законодательством 60 дней на оплату ранее наложенных штрафов.

- Оплачивайте штрафы вовремя, а лучше вообще не нарушайте, берегите себя! – предупредил водителей Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU