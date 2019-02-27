2019-02-27T08:44:53+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека

ДТП произошло в Стерлитамакском районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вчера, 26 февраля, на трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе столкнулись две иномарки.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 28-летняя жительница Стерлитамака за рулём «Volkswagen Polo» при выезде на перекресток со второстепенной дороги на главную не уступила «Skoda Octavia». В результате столкновения пострадала сама автоледи, а также ее 40-летняя пассажирка. Травмы получил и 27-летний пассажир «Skoda».

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться дорожным полицейским.

Отметим, что за сутки инспекторы ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 28 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе стартует операция «Должник»
РОСГОССТРАХ открывает в Уфе офис нового формата для клиентов и агентов
В Башкирии без вести пропал молодой отец Сергей Донцов
В Башкирии сгорело здание проката горнолыжного инвентаря на ГЛК «Куштау»
В Башкирии спасатели помогли годовалой девочке, которая застряла в пластиковом стуле
В Башкирии из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 125 человек
В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах
Радий Хабиров предложил вернуть молочные кухни в города Башкирии
В Башкирии обновился состав подарочного набора для новорожденных
В Уфе бесследно пропавшего 39-летнего Романа Мигранова нашли мертвым
Гендиректором ХК «Салават Юлаев» утвержден Александр Курносов
В Башкирии две агрофирмы оштрафовали на 250 тысяч за трудоустройство мигрантов
«Комсомольская правда» приносит извинения Александру Устюгову
В Уфе спасатели вытащили водителя из покореженной машины
Сибайский карьер затопили почти на 40 метров
Жители Уфы жалуются на отсутствие пешеходного перехода на оживленной магистрали
На проспекте Октября в Уфе задержали закладчика «спайса»
Молодой матери из Башкирии «забыли» выдать пособия