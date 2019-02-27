В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали три человека
ДТП произошло в Стерлитамакском районе
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 26 февраля, на трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе столкнулись две иномарки.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, 28-летняя жительница Стерлитамака за рулём «Volkswagen Polo» при выезде на перекресток со второстепенной дороги на главную не уступила «Skoda Octavia». В результате столкновения пострадала сама автоледи, а также ее 40-летняя пассажирка. Травмы получил и 27-летний пассажир «Skoda».
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться дорожным полицейским.
Отметим, что за сутки инспекторы ГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД, задержали 28 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU