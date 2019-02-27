В Башкирии из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 125 человек

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-27T09:25:58+03:00

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Сегодня утром, 27 февраля, в школе №9 Нефтекамска сработала автоматическая пожарная сигнализация.

На место оперативно выехали пожарные, которые установили, что в учебном заведении происходило короткое замыкание без дальнейшего горения в электрощитовой на цокольном этаже здания.

Из здания срочно вывели 125 человек, в том числе 120 детей. Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, через полчаса после сработки сигнализации дети уже вернулись в здание.

- Учебный процесс не нарушен. Погибших, пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU