В Башкирии из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 125 человек
К счастью, никто не пострадал
фото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:
Сегодня утром, 27 февраля, в школе №9 Нефтекамска сработала автоматическая пожарная сигнализация.
На место оперативно выехали пожарные, которые установили, что в учебном заведении происходило короткое замыкание без дальнейшего горения в электрощитовой на цокольном этаже здания.
Из здания срочно вывели 125 человек, в том числе 120 детей. Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, через полчаса после сработки сигнализации дети уже вернулись в здание.
- Учебный процесс не нарушен. Погибших, пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке».
ИСТОЧНИК KP.RU