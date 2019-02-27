В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах
Водителям стоит быть внимательнее и неукоснительно соблюдать правила
Фото: Мария ЛенцФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сегодня утром, 27 февраля, в северо-восточных районах Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает региональное МЧС со ссылкой на специалистов Башгидрометцентра, на эти районы опустится туман. Из-за этого видимость на дорогах упадет до 50 метров. Водителям и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
По данным сервиса Gismeteo в среду, 27 февраля, по республике ожидается облачная погода, небольшой снег и слабая метель. Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром -8, днем до -11 градусов Цельсия.
ИСТОЧНИК KP.RU