2019-02-27T10:23:59+03:00
Политика

Радий Хабиров предложил вернуть молочные кухни в города Башкирии

По этому вопросу он запустил голосование на своей странице в соцсетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне врио главы Башкирии озаботился вопросом детского питания. Радия Хабирова волнует тот факт, что в большинстве городов республике нет молочных кухонь.

- Как мы все знаем, в советское время были молочные кухни. Сейчас их нет. Но в Уфе их восстановили. И ряд экспертов рекомендует мне сделать это по всем крупным городам республики. Это в любом случае процесс не быстрый и затраты серьёзные, - написал глава.

Хабиров решил узнать мнение мамочек, хотят ли те получать не только сухие смеси, но и кисломолочные продукты.

С целью изучить общественное мнение, он запустил специальное голосование в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Проголосовать может любой желающий, для этого нужно лишь перейти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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