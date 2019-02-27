В Башкирии обновился состав подарочного набора для новорожденных

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-27T07:00:44+03:00

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В роддомах Башкирии с 2001 года есть такая традиция – делать небольшие подарки маме и новорожденному ребенку на выписку. Обычно в подарок входят небольшие наборы с предметами первой необходимости. В разное время там были и ползунки и пеленки и средства гигиены. Состав подарочной корзины периодически менялся. Так, в 2014 году молодым мамам и их малышам дарили в общей сложности 11 предметов на сумму 1180 рублей.

Начиная с этого года всем новорожденным будут дарить шесть предметов: плед, уголок с башкирским орнаментом, кофточка, ползунки и шапочка из трикотажного хлопчатобумажного материала и поздравительная открытка. Стоимость подарка составит 1600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU