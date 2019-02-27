2019-02-27T10:58:38+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропавшего 39-летнего Романа Мигранова нашли мертвым

Мужчину разыскивали почти две недели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти две недели назад родственники 39-летнего уроженца Уфы Романа Мигранова забили тревогу: мужчина ушел из дома и пропал без вести. Спустя некоторое время родные обратились за помощью в его поисках к полицейским и волонтерам. На момент пропажи было известно лишь что в последний раз его видели 14 февраля в районе поселка Цветы Башкирии.

К поискам 39-летнего мужчины подключились поисковики-добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Вскоре волонтеры сообщили печальную новость: Роман Мигранов погиб. Об обстоятельствах его гибели они ничего не сообщили, ссылаясь на правила поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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