2019-02-27T11:19:56+03:00
Спорт

Гендиректором ХК «Салават Юлаев» утвержден Александр Курносов

Ранее он занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» вышли на финишную прямую: пост генерального директора клуба занял Александр Курносов. С января месяца он был исполняющим обязанности, а накануне был утвержден в этой должности. Пресс-служба клуба подтвердила утверждение Курносова на этот пост.

Александр Курносов работает в системе клуба с 2016 года, он занимал пост исполнительного директора. До прихода в большой хоккей он занимал различные посты в органах государственной власти.

Ранее пост гендиректора клуба занимал Тагир Ибрагимов, который покинул «Салават» в начале 2019 года. Официально – из-за неудовлетворительных результатов команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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