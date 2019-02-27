Гендиректором ХК «Салават Юлаев» утвержден Александр Курносов

СЕГОДНЯ 06:36 2019-02-27T11:19:56+03:00

Ранее он занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности

Изменить размер текста: A A

Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» вышли на финишную прямую: пост генерального директора клуба занял Александр Курносов. С января месяца он был исполняющим обязанности, а накануне был утвержден в этой должности. Пресс-служба клуба подтвердила утверждение Курносова на этот пост.

Александр Курносов работает в системе клуба с 2016 года, он занимал пост исполнительного директора. До прихода в большой хоккей он занимал различные посты в органах государственной власти.

Ранее пост гендиректора клуба занимал Тагир Ибрагимов, который покинул «Салават» в начале 2019 года. Официально – из-за неудовлетворительных результатов команды.

ИСТОЧНИК KP.RU