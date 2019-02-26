«Комсомольская правда» приносит извинения Александру Устюгову

СЕГОДНЯ 20:50 2019-02-26T20:50:34+03:00

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В одной из статей «Комсомольской правды» от 25 февраля 2019 года была допущена грубая ошибка. На сайте была опубликована заретушированная фотография актера Александра Устюгова в образе его персонажа из телесериала «Ментовские войны». Спешим сообщить, что на данный момент фотографии удалены.

«Комсомольская правда» приносит искренние извинения Александру, в связи с этим досадным недоразумением. Мы желаем знаменитому актеру творческих успехов и удачи в профессиональной деятельности.

С уважением и надеждой на понимание, редакция.

ИСТОЧНИК KP.RU