«Комсомольская правда» приносит извинения Александру Устюгову
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В одной из статей «Комсомольской правды» от 25 февраля 2019 года была допущена грубая ошибка. На сайте была опубликована заретушированная фотография актера Александра Устюгова в образе его персонажа из телесериала «Ментовские войны». Спешим сообщить, что на данный момент фотографии удалены.
«Комсомольская правда» приносит искренние извинения Александру, в связи с этим досадным недоразумением. Мы желаем знаменитому актеру творческих успехов и удачи в профессиональной деятельности.
С уважением и надеждой на понимание, редакция.
ИСТОЧНИК KP.RU