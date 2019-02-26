В Уфе спасатели вытащили водителя из покореженной машины
Сегодня, 26 февраля, около 16:00 в Уфе произошло жуткое ДТП. На Западной дороге столкнулись «Лада Приора» и КАМаз. В результате аварии водитель отечественной легковушки оказался заблокирован в собственной машине. Сам автомобиль превратился в груду металлолома.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники управления гражданской защиты. Туда же прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков скорой помощи. Как сообщает пресс-служба УГЗ Уфы, в результате ДТП пострадали два человека.
Уфимские спасатели при помощи специальных инструментов освободили зажатого в легковушке мужчину.
- По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.
Уфимские спасатели вызволили водителя из покореженной машины.
ИСТОЧНИК KP.RU