2019-02-26T19:20:36+03:00
Экономика

Сибайский карьер затопили почти на 40 метров

Об этом заявил представитель сибайского филиала УГОК
Павел КРАЙНОВ
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Пока в столице башкирского Зауралья день ото дня продолжается «нашествие» смога и постоянно фиксируется превышение ПДК диоксида серы в воздухе, рабочие сибайского филиала УГОК продолжают подтапливать злосчастный карьер. Как заявил накануне представитель предприятия Алекандр Пономарев, к 25 февраля карьер был затоплен почти на 40 метров. Работы по ликвидации очагов тления руды продолжатся с начала месяца: специалисты используют глино-породную и заливочную смесь.

На прошедшем сегодня, 26 февраля, в сибайской мэрии зампредседателя госкомитета Башкирии по ЧС Александр Лопухов отметил, что за прошедшие сутки в городе проведено 49 заборов проб воздуха. Так, сегодня днем на улице Старательской, 2/1 ПДК была превышена в 20 раз, а на улице Нуриманова – в 22,8 раза. Сотрудники МЧС начали оповещение жителей «зоны 500». Им предложили покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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