Жители Уфы жалуются на отсутствие пешеходного перехода на оживленной магистрали

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-26T19:08:33+03:00

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Жители уфимского микрорайона Кооперативная поляна добраться до ближайшего магазина – настоящая проблема. Из-за отсутствия пешеходного перехода на оживленном участке Демского шоссе, им приходится пробираться сквозь плотный поток машин. Люди опасаются за свои жизни и боятся отпускать на другую сторону дороги детей.

Такое положение дел существует уже 12 лет и нет этом ни конца, ни края. Местные жители неоднократно направляли в мэрию и другие инстанции всевозможные обращения, но эффекта это не дало. Как рассказал житель микрорайона корреспондентам столичного телеканала «Вся Уфа», власти предлагают людям ходить на переход, который находится почти в 2 километрах.

- Нам предлагают пешком по трассе двигаться в сторону удаленных от нужного нам направления остановок, там переходить на пешеходных переходах, уже возвращаться переходить на свою улицу, - заявил телеканалу «Вся Уфа» Дим Кудояров.

В ГИБДД по Башкирии также получили письмо от местных жителей. В ведомстве пообещали проработать вопрос и убедить местные власти установить пешеходный переход в нужном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU