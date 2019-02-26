На железнодорожном переезде в Башкирии пассажирский поезд сбил ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-26T14:53:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туймазинском районе Башкирии сегодня, 26 февраля, произошло ДТП с участием поезда и легкового авто.

Водитель ВАЗ-2114 решил проехать через железнодорожный переезд возле села Дуслык, невзирая на «красный свет». Миновать пути он, увы, не успел: машину протаранил пассажирский поезд Москва - Уфа. Состав протащил авто по рельсам, после чего "легковушка" оказалась в кювете.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что чудом обошлось без жертв. Медицинская помощь понадобилась троим людям: водителю машины и двум его пассажирам.

На месте инцидента работают полиция и экстренные службы. Подробности ЧП выясняются

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Видео: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="604" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/694152" frameborder="0"></iframe> Поезд сбил машину в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU