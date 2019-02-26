На железнодорожном переезде в Башкирии пассажирский поезд сбил ВАЗ-2114
В Туймазинском районе Башкирии сегодня, 26 февраля, произошло ДТП с участием поезда и легкового авто.
Водитель ВАЗ-2114 решил проехать через железнодорожный переезд возле села Дуслык, невзирая на «красный свет». Миновать пути он, увы, не успел: машину протаранил пассажирский поезд Москва - Уфа. Состав протащил авто по рельсам, после чего "легковушка" оказалась в кювете.
В ГИБДД Башкирии рассказали, что чудом обошлось без жертв. Медицинская помощь понадобилась троим людям: водителю машины и двум его пассажирам.
На месте инцидента работают полиция и экстренные службы. Подробности ЧП выясняются
Фото: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Видео: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"
Поезд сбил машину в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU