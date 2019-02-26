2019-02-26T14:53:25+03:00
Происшествия

На железнодорожном переезде в Башкирии пассажирский поезд сбил ВАЗ-2114

Жертв удалось избежать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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В Туймазинском районе Башкирии сегодня, 26 февраля, произошло ДТП с участием поезда и легкового авто.

Водитель ВАЗ-2114 решил проехать через железнодорожный переезд возле села Дуслык, невзирая на «красный свет». Миновать пути он, увы, не успел: машину протаранил пассажирский поезд Москва - Уфа. Состав протащил авто по рельсам, после чего "легковушка" оказалась в кювете.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что чудом обошлось без жертв. Медицинская помощь понадобилась троим людям: водителю машины и двум его пассажирам.

На месте инцидента работают полиция и экстренные службы. Подробности ЧП выясняются

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Видео: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"

Поезд сбил машину в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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