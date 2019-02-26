2019-02-26T14:36:12+03:00
Происшествия

В Башкирии сорвавшийся с крана рулон насмерть придавил 51-летнего строителя

Несчастный случай привлек внимание следователей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На проспекте Октября в Стерлитамаке вчера, 25 февраля, произошел несчастный случай. На стройплощадке рабочего придавило упавшим с крана рулоном. Пострадавшим оказался 51-летний каменщик, работавший в строительной фирме ООО МС «Нур». Мужчина умер на месте происшествия.

В Следственном комитете республики уточнили, что по данному факту назначена доследственная проверка. Сыщики уже осмотрели стройку, где произошла трагедия, впереди – судебно-медицинская экспертиза и проверка соблюдения техники безопасности на предприятии.

Результаты проверки позволят вынести процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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