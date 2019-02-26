2019-02-26T13:15:30+03:00
Происшествия

В Сибае зафиксировали 22-кратное превышение в воздухе ПДК диоксида серы

Населению предлагают переместиться в пункт временного размещения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сегодня днем, 26 февраля, в Сибае зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. По состоянию на 12 часов на улице Старательской, 2/1 ПДК была превышена в 20 раз, а на улице Нуриманова – в 22,8 раза.

Сотрудники МЧС беседуют с жителями улиц, на которых зафиксировали превышение норм, и предлагают им переместиться в пункт временного размещения. Он открыт на базе общежития городского филиала БашГУ (ул. Белова, 21). На данный момент там находятся два человека.

В региональном МЧС отмечают, что об эвакуации населения речи не идет.

Напомним, что проблемы с экологической обстановкой в Зауралье начались еще в ноябре. Уже несколько месяцев сибайцы страдают из-за тлеющей в законсервированном карьере Учалинского ГОКа руды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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